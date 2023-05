Maltempo: in diminuzione le code in A1

Sono terminate le attività di messa in sicurezza dello smottamento, dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore, nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima dove il traffico transita su due corsie e si registrano 5 km di coda in diminuzione verso Firenze. Resta esclusa al traffico la terza corsia per consentire ai tecnici presenti sul posto di mantenere un monitoraggio costante del versante e permettere l'operatività dei mezzi impegnati nelle attività propedeutiche all'intervento definitivo.

Rimossi i provvedimenti di reindirizzamento e accumulo dei veicoli con massa oltre le 7,5 tonnellate, temporaneamente attivati in precedenza in corrispondenza del bivio con la A15 e di Modena Sud.