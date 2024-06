Maltempo, in Emilia-Romagna 180 interventi vigili del fuoco

Per far fronte ai danni causati dalle forti piogge che stanno colpendo l'Emilia Romagna i vigili del fuoco hanno effettuato da ieri oltre 180 interventi, la maggior parte di questi per allagamenti e movimenti franosi su strade di collegamento. A Parma, dove in diversi punti è esondato il torrente Termina, sono stati svolti 20 interventi per prosciugamenti e danni d'acqua.

A Forlì Cesena sono stati portati a termine 42 soccorsi, più colpita la zona di Bagno di Romagna. Nel modenese, dove sono stati effettuati 70 interventi, per l'esondazione del fiume Secchia le squadre hanno evacuato una famiglia residente a Campogalliano. Nella notte squadre di Bologna hanno operato a Marzabotto e Vergato per diversi movimenti franosi lungo la SS 64 prestando assistenza ad automobilisti in difficoltà. A Reggio Emilia fatti 30 interventi, più interessate dal maltempo Rubiera, Casalgrande e Felina.