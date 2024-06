Maltempo, in provincia di Parma chiusa la Massese per una frana

A causa di una frana che si è verificata a seguito del maltempo delle ultime ore, è chiusa al traffico la SS 665 "Massese", fra i km 34 e 36, in località Tizzano Val Parma, in entrambe le direzioni. Lo fa sapere Anas che ha inviato sul posto le squadre, impegnate a rimuovere fango e detriti dalla carreggiata, per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.