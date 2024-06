Maltempo, in Val Termina 720 capi di bestiame senz'acqua

Dalle parti di Stombellini di Valtermina, vicino Traversetolo, dicono che una furia del genere non l'avevano mai vista. Il piccolo torrente Termina è diventato di colpo un'onda che si è portato via tutto. La vita di Bruno Uccelli, aziende, strade, ponti. "Ci sono centinaia di migliaia di euro - dice a Radio Bruno il sindaco di Traversetolo Simone Dall'Orto -. Abitazioni, aziende agricole e aziende private: diciamo che la furia della piena di questo torrente, anche parlando con i signori anziani del territorio, non si era mai vista da ottant’anni a questa parte. Un’azienda di arredamenti lungo la Val Termina si è allagata ed è stata resa impraticabile dalla furia del torrente. I gestori si sono trovati 1,5 metri d’acqua dentro al laboratorio. Una cosa indescrivibile. Senza precedenti.

L'unico tratto di strada che era di collegamento a questa azienda è stata completamente spazzato via dalla furia delle acque. Si è pagata la mancanza di interventi lungimiranti, di protezione delle sponde da parte della regione Emilia-Romagna che è la competente in ambito fluviale. In un piano di emergenza-urgenza siamo riusciti ad attivare due aziende del territorio per creare un bypass sulla strada, nel campo parallelo a questa che è andata completamente distrutta. Un’importantissima azienda agricola che conta 720 capi di bestiame è rimasta isolata. Ci sono 720 animali senza acqua. L'Iren sta cercando di ripristinare il collegamento idrico, ma in emergenza abbiamo fatto una richiesta e interverranno i vigili del fuoco di Parma. Toccherà a loro approvvigionare i capi di bestiame, con le autobotti. Il territorio non è mai stato così ginocchio come ora. Mai una portata come questa, senza precedenti. Oggi il territorio si lecca le ferite, proprietari di case e di aziende sono in movimento per spalare fango e cercare di liberare gli stabili per fare la conta dei danni".