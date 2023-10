Allerta rossa per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori

Per martedì 24 ottobre sono previsti temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul crinale appenninico occidentale al mattino ed sul settore centro-orientale dal pomeriggio/sera. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con temporanee raffiche di intensità superiore lungo i rilievi. Sul crinale appenninico centrale ed orientale si potranno raggiungere valori di burrasca forte (75-88 Km/h). Venti forti (50-61 Km/h) sono attesi anche lungo la fascia costiera. Le intense precipitazioni osservate e previste nella giornata di oggi, martedì 24 ottobre, sul bacino del Parma e del suo affluente Baganza stanno determinando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nelle sezioni montane, superiori a soglia 3, che si propagheranno nelle prossime ore verso valle, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini.

Dalle 00:00 del 25 ottobre 2023

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PC, PR;

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO; per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per mareggiate nella provincia di FE. Nella giornata di mercoledì 25 ottobre dal mattino sono previsti sui rilievi centrali ed orientali della regione venti di burrasca moderata ( tra 62 km/h e 74 km/h ) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

La criticità idraulica nella pianura centro occidentale è riferita alla propagazione della piena nei tratti vallivi dei fiumi Parma, Secchia e Panaro generata dalle piogge dei giorni precedenti sui rispettivi bacini montani, con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini.

Nelle zone montane/collinari centro-occidentali non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Si prevede la persistenza di condizioni di alta marea che può generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale sulla costa ferrarese in relazione alla non completa realizzazione delle dune invernali.