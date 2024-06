Maltempo, preoccupa l'Enza, Cesari: "Livelli alti, verso i 12,10 metri al ponte di Sorbolo"

Maltempo, resta sotto stretta osservazione l'Enza a Casaltone, verso Parma. Le situazione necessita della massima attenzione poiché è da sempre il punto più critico prima del successivo punto dietro la Chiesa. "Stiamo monitorando la situazione poiché i livelli alle casse di espansione sono ancora in crescita - spiega il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari -. Si ipotizzano 12,10 metri al ponte, la quota più alta dopo la piena del 2017, dove abbiamo raggiunto i 12.40 circa".

Intanto è stata riaperta via Cavo e sbloccata la strada che va alla Taverna Ponte. Tecnici del Comune e della Provincia impegnati da questa notte per sanare tutte le emergenze. "Chiediamo collaborazione e pazienza. Non siete soli, noi siamo con voi - spiega il sindaco di Lesignano Andrea Borchini per quanto riguarda la frazione di Mulazzano. Stiamo risolvendo un po' alla volta questa situazione molto difficile sul territorio. Grazie a tutti".