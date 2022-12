Maltempo, rischio piene per i fiumi del Parmense

Dalle ore 12:00 del 15 dicembre allerta arancione per piene dei fiumi anche sulla provincia di Parma, dove è stata segnalata anche un'allerta gialla per frane e piene dei corsi minori per le province, per vento e per pioggia che gela per le province.

Per la giornata di oggi giovedì 15 dicembre sono previste precipitazioni di moderata intensità, anche a carattere di rovescio sull'intero territorio regionale, più intense sul settore appenninico centrale. Le precipitazioni potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani prossimi alla soglia 2 e generare localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti sui versanti. Dal pomeriggio si intensificherà la ventilazione di scirocco sul settore costiero, raggiungendo intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h).

Per domani venerdì 16 dicembre sono previste precipitazioni moderate anche a carattere di rovescio, più intense sulla Romagna, nella prima parte della giornata, che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua prossimi alla soglia 2 e localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti sui versanti. Sono inoltre previste condizioni di mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di erosione e ingressione marina nelle prime ore della mattina.