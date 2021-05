Maltratta la figlia per anni, in casa aveva armi non dichiarate: 50enne denunciato

Da anni maltrattava la figlia adulta che, dopo le continue vessazioni, aveva deciso di cambiare casa. Un 50enne di Medesano è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Fidenza che, dopo il racconto della donna, hanno effettuato alcuni accertamenti per verificare la denuncia della figlia.

Nel corso delle indagini i militari sono venuti a conoscenza del fatto che l'uomo potesse avere in casa armi non dichiarate. I vicini, infatti, avevano riferito che il 50enne sparava alcuni colpi in aria per esempio in occasione del Capodanno. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione: in casa l'uomo teneva una pistola scacciacani priva del tappo rosso e una ventina di cartucce calibro 6.35 di una pistola semi-automatica. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e per detenzione di armi senza autorizzazione.

