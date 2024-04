Maltratta la madre e si scaglia contro i carabinieri con calci e pugni: arrestato

Due giorni fa un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, su attivazione della Centrale Operativa, è intervenuta in via Gramsci in aiuto di una madre in difficoltà a causa dei comportamenti violenti del figli. La pattuglia ha fermato il ragazzo che in quel momento si trovava a bordo della sua auto. Si tratta di un 24enne che, fin dalle prime battute, si è presentato in un forte stato di agitazione psicofisica, con atteggiamenti aggressivi. I militari a questo punto hanno deciso di accompagnare il giovane in Strada Delle Fonderie per rivolgergli qualche domanda e capire meglio l’intera vicenda. Il ragazzo, fino a quel momento indagato in stato di libertà per la condotta tenuta nei confronti della madre, è stato accompagnato all’uscita. A questo punto il 24enne, che per tutta la durata della sua permanenza in caserma aveva mantenuto un atteggiamento aggressivo, invece di andarsene ha deciso dapprima di aggredire verbalmente il militare di servizio alla porta e successivamente ha iniziago a colpire violentemente il vetro della postazione del militare. Visto il comportamento del 24enne, un carabiniere della Sezione Radiomobile si è avvicinato a lui cercando di calmarlo, ma in tutta risposta il giovane ha tentato di colpirlo con calci, pugni e spintoni. Solo con l’intervento di altro personale presente è stato bloccato e posto in condizioni di sicurezza. A seguito degli eventi il 24enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Convalidato l’arresto il giudice ha emesso la misura cautelare dell’obbligo di firma.