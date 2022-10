Maltrattamenti ai genitori anziani: trentenne in carcere. Altri tre arresti a Parma

I carabinieri della Compagnia di Parma sono stati ancora una volta impegnati in una massiccia attività di controllo del territorio in città, con decine di pattuglie impiegate in auto, moto e mezzi “civetta”, concentrandosi negli orari serali e notturni.

Quasi 400 le richieste di intervento soddisfatte, 300 i soggetti controllati, e tra questi quattro arresti. I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno individuato e bloccato un nigeriano di 27anni, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere emesso da circa un mese, poiché responsabile di spaccio di stupefacenti. E' risultato inottemperante alla precedente misura cautelare dell'obbligo di presentazione, vedendosi quindi revocata la misura benevola, con l’applicazione di quella più afflittiva della detenzione carceraria. In carcere è finito anche un trentenne italiano responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori anziani, commessi a Parma da gennaio 2022.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato un egiziano di 22 anni, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, il quale sebbene sottoposto ai domiciliari, ne ha più volte violato le prescrizioni, vedendosi aggravare la misura con la detenzione in carcere.

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 21enne di origini nigeriane, il quale sebbene ai domiciliari, si è reso responsabile di più violazioni delle prescrizioni impostegli, così per lui è scattata la misura della detenzione in carcere.

Gli stessi carabinieri hanno anche denunciato un gambiano che ha avuto un atteggiamento violento durante il controllo, fermato prima che potesse procurarsi o procurare lesioni. Complessivamente sono stati sottoposti all’etilometro 17 conducenti, tutti risultati con un tasso inferiore alle previsioni normative.