Aggredita e maltrattata da tempo dal compagno violento, alla fine chiama la polizia: lei trovata con una ferita alla testa, lui arrestato

Arrestato per maltrattamenti in famiglia da una pattuglia delle Volanti intervenuta presso un’abitazione in un quartiere della zona Sud della città, dopo la denuncia di una 41enne extracomunitaria che ha contattato la polizia perché era stata aggredita dal compagno. Quest’ultimo, ancora presente sul posto, alla vista dei poliziotti, ha assunto un atteggiamento molesto, urlando frasi sconnesse e accusando la compagna di essere una bugiarda.

La donna, molto provata, si è presentata con una ferita alla testa. La stessa ha riferito ai poliziotti di essere da tempo vittima di violenze verbali e fisiche da parte del compagno, l’ultima quando l’uomo, in preda a un attacco d’ira, l’ha colpita afferrandola anche per il collo per impedirle di chiedere aiuto.

Sul posto la donna è stata medicata dal personale del 118 e, successivamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, è stata ascoltata dal personale delle Volanti a cui ha denunciato, circostanziandoli, gli episodi di violenza subiti dal compagno. Accompagnato presso gli Uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia scientifica, l’uomo - identificato per un cittadino straniero di 47 anni - è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e associato alla casa Circondariale di Parma. Contestualmente è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate.