Mano incastrata nella macchina impastatrice: lavoratrice in ospedale

Un incidente sul lavoro che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 28 giugno in pieno centro a Parma, all'interno di un ristorante di via Farini. Secondo le prime informazioni una lavoratrice si sarebbe ferita dopo che la sua mano era rimasta incastrata, solo per un breve lasso di tempo, nella macchina impastatrice. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco. L'intervento degli operatori del 115 non è stato necessario perchè la lavoratrice si era già liberata. Trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti: le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

