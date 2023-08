La mappa dello spaccio a Parma via per via, un market aperto 24 ore su 24: coca, marijuana, hashish, ketamina, crack ed eroina

Trovare qualunque tipo di droga a Parma è molto facile. Trovarla a prezzi ragionevoli anche. Una strategia di 'mercato' che tiene conto degli interessi dei consumatori, che ormai appartengono a tutte le fasce sociali e sono in costante aumento. Dallo studente, che spende magari solo 10 euro (o il famoso cinquino, ovvero 5 euro) per un pò di fumo (o di cocaina) ma lo fa in modo costante. Gli affari milionari della grande 'distribuzione' delle sostanze stupefacenti a Parma passano anche da qui. Anzi, ne costituiscono i pilastri essenziali. Più aumenta il numero di clienti e il numero di cessioni di droga (anche se di importo più o meno basso) più aumenta il fatturato. Si punta sui grandi numeri. E Parma su questo è una Regina.

Cocaina, marijuana, eroina, crack e hashish, ketamina, farmaci e droghe sintetiche: un supermarket molto ben fornito aperto 24 ore su 24

I pusher, ma soprattutto chi li gestisce e gli dice cosa vendere, dove e a quale prezzo farlo, si sono organizzati in modo da soddisfare le esigenze dei clienti a 360 gradi. In qualunque zona ti trovi puoi comprare tutto anche se ci sono zone specializzate per un certo tipo di sostanza. Un gran supermarket sempre ben fornito: hashish, marijuana, cocaina, eroina, crack ma anche droghe sintetiche, Mdma, Lsd, metanfetamine di ogni tipo compreso il potentissimo shaboo, la droga di origine asiatiche che ha effetti molto più devastanti delle altre droghe. Lo spaccio di shaboo però avviene ancora poco in strada ma più per 'passaparola': alcuni pusher, a volte molto giovani perlopiù di origine asiatica, vendono la droga direttamente al domicilio del consumatore.