Marijuana e hashish all’ingresso delle scuole e nei parchi: blitz della Polizia

È sempre più incessante da parte delle forze dell'ordine il controllo del territorio per fronteggiare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività delle forze di polizia si è concentrata nei pressi degli istituti scolastici e dei parchi. Due equipaggi della Questura di Parma, con l'ausilio di quattro pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, piu il personale specializzato della squadra Cinofili di Bologna e una pattuglia della Polizia Locale, si sono imbattuti con un cittadino congolese, trovato in possesso di sostanzastupefacente in prossimità di un istituto scolastico.

Inoltre, il fiuto dei cani Irvin e Jago ha permesso di rinvenire e contestualmente sequestrare 137,5 grammi di hashish e 11,8 grammi di marijuana, sostanza stupefacente sapientemente nascosta nei parchi cittadini, pronta per essere rivenduta sul mercato.

Le attività in menzione, estese nell’ambito cittadino per una migliore prevenzione generale e per il pattugliamento delle zone più segnalate dai cittadini per lo spaccio di sostanza stupefacente, hanno permesso l’identificazione di ben 74 persone ed il controllo di 47 veicoli.