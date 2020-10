Marito e moglie positivi al Covid escono di casa per aiutare l'amico fermato senza patente: denunciati

Positivi al Covid sono usciti di casa ed hanno aiutato un amico, sorpreso dai poliziotti delle Volanti a guidare la sua auto nonostante la patente gli fosse stata revocata, a portare l'auto presso la sua abitazione. I due coniugi, marito e moglie stranieri, hanno violato la quarantena e sono stati quindi denuciati. I due hanno confermato ai poliziotti di essere stati contagiati dal coronavirus e di essere sottoposti a quarantena domiciliare obbligatoria. Per i due è scattata una denuncia per inottemperanza della quarantena: con il loro comportamento hanno messo a rischio le persone con le quali sono venute a contatto. Sono stati segnalati per il reato dell'articolo 260 del Regio Decreto che prevede per "chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva" l'arresto fino a sei mesi.

