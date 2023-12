Esce dal carcere dopo aver scontato la pena: marocchino clandestino espulso

Nella giornata di lunedì 11 dicembre personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma, provvedeva a notificare un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Parma nei confronti di un cittadino marocchino scarcerato dalla Casa Circondariale di Parma per fine pena. Il cittadino straniero era detenuto poiché condannato dal Tribunale di Ravenna nel 2022 per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rapina impropria; inoltre era destinatario di un ‘altra condanna del medesimo Tribunale, emessa nel 2017 per reati in materia di stupefacenti e annoverava ulteriori precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio.

L'uomo, extra-comunitario poiché non era in possesso di un titolo valido di soggiorno e senza fissa dimora, veniva accompagnato da personale della Questura al Cpr di Macomer (NU) con volo aereo partito alle ore 21:05 dall’aeroporto di Milano Linate e successivamente affidato a personale del suddetto centro per la successiva esecuzione del provvedimento espulsivo.