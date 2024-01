Martorano, Frigeri preoccupato: “Situazione di ghettizzazione, senza prospettive”

Ci sono ancora polemiche intorno al Centro di Accoglienza Temporanea di Martorano. Alle porte di Parma diverse persone, almeno 120 secondo Daniele Frigeri, vivono in una situazione di "ghettizzazione. Una situazione di accoglienza che a noi non piace". Il sindaco di Montechiarugolo, durante il Tavolo Asilo e Immigrazione dove è stato fatto il punto sul monitoraggio del Centro di Martorano, organizzato da ARCI Parma e Ciac Parma, è tornato a parlare del Centro: "La situazione non è proprio definita perché queste persone non sono accolte in maniera dignitosa e sono distaccate da ogni tipo di servizio, emarginate in un campo chiuso e dentro una recinzione che richiamano immagini del passato che, effettivamente, non vorremmo rivedere. Non crediamo in modelli ghettizzanti, tanti servizi avrebbero bisogno di dare una prospettiva di vita a queste persone, costruita insieme con tutte le istituzioni. È quello che chiediamo da tempo. Sono circa 120 le persone che vivono all'interno del Centro ma tante escono e non ritornano. Questo è un dato di preoccupazione: non si sa quale sia il destino di queste persone perché non si sa dove vadano a finire. Ci immaginiamo che finiscano in giri di criminalità, piuttosto che altro. Però effettivamente lo stato non sta gestendo correttamente queste persone né garantisce la tutela e la garanzia delle persone e delle comunità".