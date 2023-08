Martorano, saranno una cinquantina i migranti accolti, il sindaco: "Nessuno conosce l'evoluzione della vicenda"

"Si parla di cinquanta persone. Massimo cinquanta migranti da accogliere nella zona dell'ex Columbus a Martorano. Ma si sa come vanno queste cose: guardate nel reggiano cosa è successo all'epoca col centro di Castelnuovo. Si era partiti con trenta persone che poi sono diventate cinquanta. E se gli sbarchi non cessano si arriva a settantacinque e così via. Noi non abbiamo ancora certezze e non le hanno neanche i cittadini che abitano la frazione di Martorano". Il sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri, tra i primi amministratore a chiedere lumi sul sistema di accoglienza, manifesta ancora qualche perplessità legata all'allestimento del centro di transito che dovrebbe partire la prossima settimana nella zona dove una volta sorgeva la Columbus, un tempo fiore all'occhiello nella filiera della trasformazione del pomodoro e oggi abbandonata a se stessa dopo la chiusura. Li intorno un manipolo di case che quasi sembrano voler proteggere la zona, diventata oggi rifugio per i dissennati o posto dove le prostitute vendono amore. Da domani potrebbe vedere moduli di prefabbricato ospitare persone che hanno fatto migliaia di chilometri con la speranza di potersi regalare un domani migliore ma a certe condizioni. "È soprattutto una questione di dignità. Non posso essere complice io di un centro di ammassamento con moduli di prefabbricato e una settantina di persone messe lì, con tutte le difficoltà del caso - dice Daniele Friggeri -. Noi ci siamo sempre distinti per l'accoglienza, siamo tra i comuni che accolgono di più nella zona: abbiamo accolto quarantaquattro persone, nel 2016-2017, nel pieno dell'ondata migratoria, abbiamo inserito in una sola struttura trentacinque persone e non abbiamo mai avuto problemi. Ci è dispiaciuto molto non essere strati coinvolti dalle istituzioni. Diciamo sì all'accoglienza ma con tutte le cure del caso. Ad esempio, propenderei per centri più piccoli, con massimo venticinque persone dentro. C’è bisogno di cura, di attenzione, di supporto psicologico. Sono persone che hanno bisogno di vicinanza".

Regna ancora una buona dose di incertezza, ma almeno la preoccupazione iniziale sembra aver lasciato posto alla fiducia. "All’inizio eravamo molto preoccupati, è vero. Non avevamo abbastanza informazioni. Ad oggi qualche informazione in più c’è e già il fatto che il numero delle persone si sia ridotto a cinquanta ci fa ben sperare. Dobbiamo lavorare tutti per trovare una soluzione sostenibile, da ogni punto di vista. Da parte nostra c'è la massima apertura, ma come Comune attendiamo di essere coinvolti in incontri istituzionali. La situazione è al limite, di una gravità pazzesca perché dalla prossima settimana si parte e nessuno ci ha convocato. Ci aspettavamo che la Prefettura ci coinvolgesse di più, sinceramente. Il centro di Martorano è un centro di accoglienza di transito che ci è stato comunicato in maniera non ufficiale. Abbiamo appreso questa informazione da fonti parallele a quelle istituzionali. Ho saputo che la prossima settimana si proseguirà con gli allacci e le utenze, si andrà avanti con l'attività di realizzazione del processo di accoglienza di queste persone a Martonrano. Ripeto: siamo delusi per la mancata partecipazione e il mancato coinvolgimento nelle decisioni. Perché noi saremo coinvolti in più aspetti. Perché nessuno ci ha detto nulla? Se pensate, a noi spetterà l'accoglienza sociale di queste persone che non sono in un centro di detenzione. Sono esseri umani che hanno attraversato il mare, superato difficoltà di varia natura. Possono entrare e uscire da questo centro di transito. Noi come Comune dovremo gestire la situazione dal punto di vista sociale e sanitario. Una serie di coinvolgimenti sarà inevitabile per il Comune di Montechiarugolo, a maggior ragione per la frazione di Martorano che è sotto la giurisdizione di un altro Comune. Oggi il problema principale è quello dell’informazione. Nessuno di noi sa per certo quale sarà l’evoluzione di questo centro".