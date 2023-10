Massaggiatore accusato di abusi da una cliente: uomo ai domiciliari per violenza sessuale

L'accusa nei suoi confronti è gravissima. Un massaggiatore, che esercita l'attività in provincia di Parma, avrebbe abusato di una cliente che si era rivolta a lui per risolvere alcuni problemi muscolari. Dopo la seduta, durante la quale per paura sarebbe rimasta immobile, la donna ha presentato una denuncia, precisa e puntuale, secondo i carabinieri.

Nei giorni scorsi, ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria dell’Arma dei Carabinieri hanno infatti dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Parma, su richiesta della Procura della Repubblica, ai danni di una persona, esercente l’attività di massaggiatore, operante nella provincia di Parma.

Le indagini vedono le mosse all’indomani della presentazione di una dettagliata, precisa e puntuale denuncia querela sporta da una donna, recatasi presso lo studio del massaggiatore, per risolvere alcuni problemi legati a dolori muscolari. L’uomo, approfittando della situazione, avrebbe concentrato le proprie 'attenzioni' sull’intero corpo della donna, che, per timore, avrebbe evitato di reagire rimanendo immobile.

Dalla dettagliata descrizione dei fatti sono emersi gravi indizi di reità in relazione al delitto di violenza sessuale, e, sussistendo le esigenze cautelari connesse anche al rischio che si possa trattare di un fatto non isolato, la Procura ha avanzato richiesta di misura cautelare; il GIP ha ritenuto che

misura proporzionata alla gravità del reato ed adeguata a tutelare le esigenze cautelare fosse quella degli arresti domiciliari, per cui l’indagato, a conclusione delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa di fornire la propria versione difensiva al

Giudice