Mauro Coruzzi migliora: "In piedi da solo: viva la vita"

"In piedi e da solo per la prima volta dopo 15 giorni". È il messaggio che Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha affidato a Instagram, con tanto di hasthagh #wlavita. Il popolare critico televisivo e conduttore era stato colpito da un malore lo scorso 17 marzo. Sorridente, ha rassicurato tutti circa il suo stato di salute. Rimane sotto osservazione all'ospedale Niguarda di Milano.