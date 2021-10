Violenza in centro, maxi rissa tra baby gang in viale Toschi: sette fermati

Una violenta rissa tra giovanissimi è scoppiata nel pomeriggio di sabato 24 ottobre in viale Toschi, a pochi passi dalla Pilotta a Parma. Secondo le prime informazioni il confronto violento, nato per futili motivi tra vari gruppetti di baby gang, avrebbe coinvolto una cinquantina di ragazzi, tutti poco più che ventenni o minorenni. La violenza tra giovanissimi torna quindi in pieno centro storico a Parma, dopo i recenti episodi sempre di viale Toschi e di piazzale della Pace.

Sabato pomeriggio la maxi rissa ha coinvolto numerosi ragazzi: i gruppetti si sono affrontati con calci, pugni e lancio di oggetti: dalle prime informazioni sembra che non ci siano feriti gravi. I carabinieri sono arrivati sul posto dopo la segnalazione dei residenti che hanno assistito alla rissa. I militari sono riusciti ad identificare sette giovani ma le indagini sono in corso per risalire a tutti i partecipanti: per loro l'ipotesi di reato è rissa aggravata.