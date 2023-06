Maxi rissa tra stranieri in Pilotta: tre persone denunciate e tre feriti in ospedale

Sabato sera in pieno centro a Parma due gruppetti di persone di origine straniera si sono affrontati violentemente mentre si trovavano nel piazzale della Pace. Secondo le prime informazioni la rissa sarebbe avvenuta per futili motivi. Dopo l'allarme lanciato dai residenti (sono stati in molti a telefonare al 113) sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia della Questura di Parma, oltre alle ambulanze del 118.

Secondo le prime informazioni alcuni uomini di origine straniera avrebbero dato vita ad un litigio per futili motivi. Dalle parole si sarebbe passati in pochi attimi alle botte. Tre persone straniere sono state trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti. I poliziotti sono riusciti ad identificare e denunciare tre persone. Sono in corso le indagini per arrivare all'identificazione degli altri partecipanti alla rissa, che sono scappati al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine.