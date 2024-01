Medesano, 2.000 euro di multa a un salone di parrucchieri

Prosegue in tutta la provincia di Parma da parte dell’Arma dei Carabinieri, la campagna di vigilanza e monitoraggio, rivolta alle attività commerciali ed i pubblici esercizi in chiave di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori e contrasto al lavoro nero, garantendo così una cornice di sicurezza e legalità anche per gli avventori. I Carabinieri del Comando Stazione di Medesano, coadiuvati da personale dei Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sottoposto a verifica alcune attività commerciali vicino al settore dei “saloni di parrucchiere” e barberie presenti a Medesano. In una delle attività controllate i Carabinieri del N.I.L hanno riscontrato l’omessa redazione del D.V.R. (documento di valutazione rischi), strumento obbligatorio in quanto indispensabile per individuare e prevenire possibili rischi sul luogo di lavoro. Nella circostanza sono state elevate sanzioni per Euro 2005 con sospensione dell'attività fino a quando le gravi criticità riscontrate non saranno sanate. Di quanto riscontrato i Carabinieri hanno informato l’Autorità amministrativa preposta per le determinazioni di competenza.