Medesano, con una scusa avvicinava i passanti e li derubava di orologi e collane: arrestata 34enne rumena. Deve scontare quasi 3 anni di carcere

I carabinieri della Stazione di Medesano, nel pomeriggio di ieri, hanno rintracciato e arrestato presso il suo domicilio una 34 enne rumena, poiché condannata in via definitiva alla pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione. La donna che nel corso degli anni ha collezionato numerose condanne per i reati di furto con l’aggravante della “destrezza”, con una scusa avvicinava ignari passanti e sfilava loro catenine e orologi.

La donna, che ha collezionato nel corso degli anni numerose denunce e arresti in tutto il centro-nord Italia, compresa la provincia di Parma, è stata alla fine raggiunta da un provvedimento di carcerazione per cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, per scontare la pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione e 1400 euro di multa. Al termine delle formalità di rito i militari l’hanno quindi tradotta, presso la casa circondariale di Reggio Emilia, ove sconterà il periodo di detenzione.