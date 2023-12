Medesano, denunciato imprenditore agricolo per combustione illecita di rifiuti

Continua l’attività di tutela dell’ambiente svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Parma. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Medesano hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore agricolo del luogo, presunto responsabile del reato di gestione e combustione non autorizzata di rifiuti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati ambientali, in un’area rurale, i militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo, mentre stava distruggendo, dandovi fuoco, un cumulo di rifiuti, provocando anche una colonna di fumo denso e potenzialmente dannoso per le persone che si trovavano nelle vicinanze.

Dalla verifica effettuata anche con l’ausilio di tecnici dell’ARPAE, dopo aver fatto spegnere il fuoco, i materiali bruciati risultavano essere prevalentemente costituiti da scarti agricoli e materiale plastico.

L’area interessata dal rogo è stata sequestrata in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato invece denunciato e ora dovrà rispondere del reato di gestione non autorizzata di rifiuti ed emissione in atmosfera non autorizzate.