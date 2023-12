Medesano nella rete delle truffe online: due denunce

Nel corso dei quotidiani servizi finalizzati a reprimere i reati ai danni dei cittadini, anche nel contesto informatico, i Carabinieri di Medesano a conclusione di due distinte attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà due persone per truffa online. Nel primo caso, a cadere nella truffa era stato un 60enne che, attirato da un'inserzione pubblicitaria online per un prestito personale con accredito immediato, ha preso contatti attraverso il proprio profilo con una sedicente impiegata di un istituto finanziario. Dopo aver fornito generalità, fotografie della carta d'identità, codice iban, gli è stato richiesto un bonifico, con spese amministrative per la pratica la somma complessiva di circa 700 euro, in tre rate.

La vittima ha versato quanto richiesto ma invece di ottenere il prestito, ha ricevuto ulteriore richiesta di denaro. A questo punto ha capito di essere incappato in una truffa e si è rivolto ai Carabinieri, presentando querela. I militari, acquisite le informazioni e effettuate indagini telematiche e finanziarie, sono riusciti a risalire all’identità della truffatrice, una 40enne di origini cubane, che è stata denunciata all’Autorità giudiziaria. Nel secondo caso invece, a cadere vittima di un'inserzione truffaldina è stato un 52enne che, dopo aver versata la somma di 300 euro sul conto indicatogli da un venditore contattato online per l’acquisto di batterie fotovoltaiche, ha atteso invano l’arrivo della merce. Vani sono stati anche i tentativi di ricontattare il presunto venditore, resosi irreperibile. Anche in questo caso la vittima si è rivolta ai carabinieri, che a conclusione degli accertamenti telematici svolti, hanno denunciato un 30enne campano pluripregiudicato per la truffa online. Con la grande diffusione del commercio “in rete”, sono sempre più numerose le truffe on line che vedono vittime persone, compratori/venditori, di tutte le età e categorie sociali. Nel sito internet dell’Arma dei Carabinieri, nella sezione “in vostro aiuto”, sono presenti consigli utili per non rimanere intrappolati nella rete delle truffe on line.