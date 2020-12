Si trovano in piazza e violano le norme anti assembramento: multati 13 giovani

Si sono trovati in piazza, come se nulla fosse, in tredici e, oltre a non rispettare le normative contro gli assembramenti, hanno fatto rumore e disturbato le altre persone presenti. Alcuni giovani sono stati identificati e sanzionati mentre si trovavano in piazza Italia a Medesano. I carabinieri della stazione locale infatti, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti si sono recati sul posto per verificare la situazione. In piazza erano presenti in effetti tredici giovani che non rispettavano le misure di distanziamento sociale. Per ognuno di loro è scattata una sanzione di 400 euro.