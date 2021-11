Medesano, scappa nei campi per sfuggire all'arresto: 40enne in manette

E' scappato a piedi nei campi per cercare di sfuggire all'arresto ma i carabinieri lo hanno bloccato, dopo un paio d'ore di fuga. Un 40enne campano, ospite di una comunità terapeutica di Medesano - con numerosi precedenti per furto, rapina e spaccio di stupefacenti - era stato più volte segnalato dai militari per non rispettare il programma terapeutico e non ottemperare alle prescrizioni del giudice, che pertanto ne ha disposto la traduzione in carcere. Quando i militari sono arrivati, però, l'uomo non c'era: era scappato a piedi in campagna. I militari, a quel punto, hanno iniziato le ricerche e, dopo averlo individuato, lo hanno arrestato e portato nel carcere di via Burla.