Medico no vax sospeso dall'Ordine continua a visitare i pazienti: sequestrato lo studio

E' stato sorpreso ad esercitare la professione nonostante fosse sospesa dall'Ordine dei Medici perchè non aveva rispettato l'obbligo vaccinale. Un medico chirurgo, specialista in medicina interna, è stata identificato dai Nas dei carabinieri, che hanno anche sequestrato lo studio medico di Parma all'interno del quale visitava i pazienti. Il medico si era infatti rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione, obbligatoria per il personale sanitario e per questo motivo era stato sospeso. Sempre in città i Nas hanno sequestrato lo studio di un odontoiatra di Piacenza, che non ha rispettato l'obbligo vaccinale.