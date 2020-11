Mercato della Ghiaia domani sospeso

Al fine di mettere in atto tutte le disposizioni di sicurezza contenute nell'Ordinanza della Regione Emilia Romagna, il mercato della Ghiaia sarà sospeso nella giornata di mercoledì 18 novembre.

“Il Comune di Parma sta svolgendo tutte le verifiche amministrative per poter arrivare a realizzare il mercato della Ghiaia in sicurezza: – sottolinea l’Assessore al Commercio Cristiano Casa - ingressi contingentati con personale preposto a regolare gli accessi per evitare il sovraffollamento, perimetrazione delle aree e rispetto degli obblighi di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Entro giovedì daremo conferma dello svolgimento del mercato della Ghiaia di sabato prossimo.”