Merce senza prezzo e precarie condizioni igienico-sanitarie: in zona stazione chiuso un negozio di vendita al dettaglio

Nell’ambito delle attività volte ad assicurare la legalità in zona stazione e via Verdi, mercoledì 7 giugno la Polizia locale di Parma e il Servizio Igiene alimenti e nutrizione della Asl hanno eseguito un controllo ispettivo in un esercizio di vendita al dettaglio, oggetto di diverse segnalazioni da parte degli abitanti della zona. Nel corso del sopralluogo sono state riscontrate violazioni amministrative (mancata esposizione dei prezzi e condizioni precarie della vetrina) e della normativa in ambito igienico-sanitario che hanno indotto il Servizio igiene alimenti e nutrizione a disporre l’immediata sospensione dell’attività con sequestro di alimenti privi di tracciabilità e denuncia all’Autorità Giudiziaria.