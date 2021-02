La responsabile Covid: "Siamo in un momento delicato ma le vaccinazioni sono alle porte"

Tiziana Meschi: "Ricoverati 157 pazienti: non perdiamoci d'animo"

Sono 157 i pazienti ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale Maggiore di Parma, 26 di questi sono pazienti negativizzati ma che necessitano ancora di cure. Il 31% dei pazienti ha un'età inferiore ai 65 anni . Questo il quadro al Barbieri, aggiornato a giovedì 25 febbraio, nelle parole di Tiziana Meschi, responsabile del Covid Hospital provinciale. "Il momento è delicato e dobbiamo fare tutti molta attenzione, a cominciare dal rispetto delle distanze, dall'uso costante della mascherina e dall'igeinizzazione delle mani. Le vaccinazione sono alle porte per un cospicuo numero di persone e mi auguro che l'adesione sia molto alta. Non dobbiamo perderci d'animo e andare avanti tutti insieme, come abbiamo dimostrato di saper fare", conclude Meschi.