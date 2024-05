Mette in vendita la sua bici elettrica, ma viene truffato dal finto acquirente

È una delle truffe più in voga in questo periodo. Il truffatore contatta la vittima, palesandosi come compratore interessato. Successivamente, invita la vittima a recarsi immediatamente ad uno sportello Postamat, in quanto vuole procedere subito all’acquisto mediante ricarica. Nel momento in cui l’ignaro venditore, convinto di ricevere il compenso, inserisce la carta nel Postamat e segue le indicazioni telefoniche fornite dal truffatore, cade in trappola.

Questo in sintesi è quello che è successo ad un 40enne di Sissa che qualche mese fa ha messo in vendita su internet una bici elettrica, al prezzo di 120 euro. Il venditore, dopo alcuni giorni, è stato contattato dal sedicente acquirente, particolarmente interessato all’acquisto il quale riferiva di essere disponibile ad effettuare il pagamento tramite postepay.

L’acquirente, al termine della contrattazione, ha suggerito al venditore di recarsi presso uno sportello di un ufficio postale e seguendo le indicazioni telefoniche, ha inserito la carta e digitato i codici fornitigli dall’acquirente per ben 9 volte. Resosi conto che, in quella transazione qualcosa non andava, ha provato a chiedere spiegazioni all’interlocutore che in tutta risposta lo minacciato di denunciarlo in quanto avrebbe incassato il denaro senza consegnargli la bici. Sempre più insospettito la vittima sì è recata presso la sua banca dove veniva informato che di fatto aveva effettuato 9 ricariche su di una postepay per un importo di oltre 2.000 euro.

Sbollita la rabbia, anche se forse non del tutto, l’uomo si è rivolto ai carabinieri di Sissa ed ha sporto denuncia. I carabinieri hanno dato il via alle indagini, che si sono rivelate piuttosto complesse e articolate, estese su tutto il territorio nazionale, con l’acquisizione di documentazione bancaria e telefonica. Al termine dei riscontri investigativi, i carabinieri hanno identificato una 46enne laziale, ed una 55enne campana, ritenute a vario titolo le presunte responsabili. Sulla scorta degli elementi acquisiti entrambe, che, sono comunque da ritenersi innocenti fino a sopraggiunta sentenza definitiva sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della repubblica di Parma perché ritenute responsabili del reato di truffa.