Mette in vendita un palmare per 50 euro, ne accredita 1.500 ai truffatori: due denunce

Ha messo in vendita, su un noto sito di annunci online, un palmare per 50 euro ma, alla fine, ha inconsapevolmente accreditato 1.500 euro sui conti correnti di due truffatori. Un 56enne di Fidenza è rimasto vittima di una truffa, messa in atto da un 42enne senegalese e da un 58enne siciliano, che sono stati identificati e denunciati dalla polizia ferroviaria di Fidenza.

L'episodio si è verificato nel mese di gennaio. Il cittadino fidentino aveva pubblicato l'annuncio per la vendita di un palmare per 50 euro: due presunti acquirenti - in realtà truffatori - lo hanno contattato per l'acquisto. Al 56enne è stato indicato di effettuare alcune operazioni per avere i soldi sul proprio conto. Al termine delle azioni invece la vittima ha accreditato la somma di 1.500 euro sui conti dei truffatori. Dopo alcune indagini gli agenti della Polfer di Fidenza sono riusciti ad identificare i due truffatori, denunciati per truffa. Per loro non era il primo tentativo di truffa.