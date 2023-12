Mette in vendita una falciatrice, ma viene raggirato con la truffa del postamat: denunciato 37enne

Conclusa dai Carabinieri di Bardi un’articolata indagine a seguito della quale un 37enne italiano è stato denunciato per truffa. La vittima, che ha messo in vendita il proprio bene, nel caso specifico una falciatrice, è stata ingannata con l’ormai collaudato sistema della possibilità di accreditare il denaro dovuto direttamente da uno sportello postamat, inserendo la propria tessera e seguendo in tempo reale le indicazioni fornite al telefono dal compratore.

L'ignaro venditore pensa di ricevere sul proprio conto la somma stabilita ma, accade esattamente l'inverso, andando a rimpinguare la carta postepay o il conto corrente del truffatore in alcuni casi anche per somma maggiori di quelle pattuite.

Nel caso specifico, la vittima è un uomo residente a Bardi che ha pubblicato un annuncio per la vendita di una falciatrice al prezzo di 1.000 euro. Dopo la solita contrattazione con il fantomatico acquirente si è recato allo sportello bancomat e seguendo le indicazioni invece di ricevere il denaro ha versato sul conto corrente del presunto truffatore la somma di 250 euro. La vittima resasi conto di essere stata truffata ha sporto denuncia ai Carabinieri di Bardi che hanno avviato le indagini, al termine delle quali il presunto truffatore è stato identificato.

Si tratta di un italiano di 37 anni che dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Parma del reato di truffa.