La macchina dei soccorsi e delll'assistenza si è subito messa in moto.

La Tep informa che a seguito dell'incidente ferroviario in zona via Toscana ed al conseguente blocco del servizio, sono in contatto con Trenitalia-Tper e stanno facendo entrare in servizio mezzi TEP per recuperare i passeggeri che devono andare in direzione Fidenza.