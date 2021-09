Michele Cassano sarà il nuovo Comandante della Polizia Locale di Parma

Laureato in scienze politiche con lode all’Università degli Studi di Bari, attualmente è Dirigente responsabile e Comandante di Polizia Locale del Comune di Monopoli. In passato ha ricoperto un ruolo analogo nel Comune di Chivasso

Michele Cassano è risultato vincitore della procedura di mobilità tra Enti per l’individuazione del nuovo Comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma. La procedura si è chiusa con i colloqui svolti dalla Commissione, in data 9 settembre, ai quali si sono presentati tre candidati, a fronte dei cinque ammessi.

Laureato in scienze politiche con lode all’Università degli Studi di Bari, attualmente è Dirigente responsabile e Comandante di Polizia Locale del Comune di Monopoli. In passato ha ricoperto un ruolo analogo nel Comune di Chivasso.

Nel corso della sua carriera, ha al suo attivo diversi attestati tra cui la partecipazione al “Master in Euro-Progettazione”, Master Universitario di secondo livello in “Gestione della Performance”, Master di secondo livello in organizzazione e gestione delle risorse umane negli enti locali ed il Master di primo livello in e-governmnet e management della Pubblica Amministrazione, oltre che la partecipazione a diversi corsi universitari di aggiornamento.

Ha effettuato attività di docenza in occasione di diversi corsi di formazione di protezione civile e primo soccorso, nel corso di formazione e aggiornamento per aspiranti operatori di Polizia Municipale e di formazione di Polizia Municipale.