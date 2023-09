Questione migranti: “Martorano, necessaria accoglienza più diffusa”

"Se riscontrassimo meno ritardi governativi e tutti i Comuni del parmense facessero la loro parte, adesso non parleremmo di Martorano".

Lo dice in una nota il capogruppo di Prospettiva in Consiglio comunale Antonio Nouvenne che rimarca come, nonostante i grandi sforzi di Protezione civile e Prefettura nell’allestire un luogo idoneo alle esigenze degli ospiti e, inoltre, premettendo che l’accoglienza deve prevalere sui sentimenti di paura e di rabbia, spesso ingiustificati, la concentrazione dei migranti in un unico luogo poteva essere evitata: ‘"ntegrazione significa aggregazione nella società e non isolamento. Ecco perché, se molti dei comuni della nostra provincia avessero autorizzato l’accoglienza, i migranti non sarebbero oggi in un solo spazio seppur allestito di diversi servizi e seguito costantemente dagli operatori del Comune di Parma".

"I fallimenti governativi ed europei in termini di migrazione – prosegue Nouvenne - ci trovano nella necessità di affrontare territorialmente al meglio questa situazione, cercando di assicurare dignità e futuro a tutti. Anche in questo il Governo mostra tutti i suoi limiti,burocratizzando eccessivamente le procedure di riconoscimento dei migranti si ritarda il percorso di integrazione lavorativo e sociale di donne e uomini, prolungando di fatto la permanenza in questi centri’. Ancora più urgente, conclude Nouvenne, la questione dei minori non accompagnati ‘a cui va assicurato il prima possibile una formazione pedagogica e didattica che possa garantirgli un’opportunità di integrazione precludendo così una nuova emergenza sociale".