Migranti, non si fermano gli sbarchi: nel 2023 oltre 1.000 richiedenti protezione internazionale

Nel 2022 erano stati destinati al Parmense poco meno di 500 richiedenti protezione internazionale: 300 in più rispetto al 2021. Nel 2023 sono arrivati oltre 1.000 richiedenti protezione internazionale, 600 nei soli mesi di luglio, agosto e settembre. Un numero complesso da gestire vista la necessità di alloggi registrati in questi ultimi mesi. Il Prefetto di Parma, Lucio Antonio Garufi, è tornato a sulla questione dell’accoglienza in seguito al numero crescente di sbarchi in Italia. Con una nuova lettera inviata ai sindaci del territorio, il Prefetto quanto sia necessaria la rete dell'accoglienza diffusa. Sono state accolte nella rete dei centri gestiti per conto della Prefettura 850 persone circa (oltre 530 delle quali solo a Parma.

Già da lungo tempo la disponibilità dei posti in accoglienza allestiti si è ampiamente esaurita, "costringendo chi scrive ad imporre ai gestori della rete CAS di sopperire a tali carenze dando suppletiva ospitalità oltre le capienze previste. E’ stato altresì possibile reperire, grazie al fattivo impegno dei gestori ovvero di altre realtà del territorio, alcune strutture, che sono state immediatamente impiegate per lo scopo". Intanto, tutti gli avvisi per manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio di accoglienza - compresi quelli per i minori - pubblicati in questi ultimi mesi, sono andati sistematicamente deserti. Da qualche giorno è operativo il CAS provvisorio di Martorano gestito dal Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. "Pur confidando nel superamento del picco estivo di sbarchi, le necessità alloggiative continueranno a permanere anche per i periodi a venire - si legge nella missiva che il Prefetto ha inviato ai sindaci del territorio -. Ribadisco a tal proposito l’intendimento di impiego del CAS provvisorio di Martorano, che è quello di costituire centro di primo approdo in provincia dei migranti, nelle more del reperimento di posti in accoglienza nella rete dei CAS, una rete improntata ai canoni dell’accoglienza diffusa. Rinnovo pertanto il vivo auspicio che ogni territorio appresti significative soluzioni alloggiative, ovvero fornisca ogni contributo collaborativo possibile anche al fine di evitare il ricorso a spazi da allestire con sistemazioni temporanee". Che siano scuole o palestre dismesse, tensostrutture, fabbricati liberi anche parzialmente, a patto che siano impiegabili, attivando nel contempo ogni contatto ritenuto utile con la rete del privato sociale.