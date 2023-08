Migranti, sono 1.200 nel parmense: strutture al collasso, serve l'intervento del Governo

Migranti, la situazione relativa a Parma è prossima al limite: servono posti di accoglienza per fare fronte all’emergenza dei continui arrivi sul territorio. Sono 1.200 circa quelli ospitati tra Centri di Accoglienza Straordinaria e Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Gli ultimi 40 migranti sono arrivati a Parma da Lampedusa e il Comune ha dovuto riconvertire una struttura che in inverno generalmente è riservata all’emergenza freddo per ospitarli: uomini, donne e bambini sono stati sistemati lì. Non si trovano enti disposti a partecipare ai bandi della Prefettura, andati deserti. Troppo basso il contributo erogato dal Governo per far fronte all'emergenza. Terzo Settore e privato sociale preferiscono concentrarsi su attività minimamente remunerative per i collaboratori (mediatori, psicologi, esperti di insegnamento della lingua). Il Prefetto, intanto, ha individuato un’area accanto a una fabbrica dismessa per incrementare una nuova struttura temporanea fatta di containers. Ma il Comune di Parma chiede al Governo di intervenire con una nuova politica e maggiori fondi per far fronte all'emergenza.