Milano-Cortina: appalti truccati, perquisizioni anche nel Parmense

Corruzione anche con "un'auto Smart". È quanto emerge dal decreto di perquisizione dei pubblici ministeri di Milano Alessandro Gobbis, Francesco Cajani e l'aggiunto Tiziana Siciliano a carico dell'ex ad della Fondazione Milano Cortina, Vincenzo Novari, e l'ex manager Massimiliano Zuco nell'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta sugli appalti delle Olimpiadi invernali 2026. Per "favorire l'affidamento delle gare" dei servizi digital della Fondazione alle società Vetrya e Quibyt dell'imprenditore Luca Tomassini (indagato) i due manager avrebbero ricevuto o accettato "denaro e altre utilità" fra cui "l'auto smart per Zuco" pagata da Tomassini nel novembre 2019. Le successive aggiudicazioni degli appalti portavano alla "emissione di fatture" a favore delle due aziende per oltre un milione e 895mila euro. Secondo i pm i fatti sarebbero stati commessi fra marzo 2020 e 2021. Le indagini sono affidate al Nucleo Pef della guardia di finanza di Milano e al Nucleo speciale frodi tecnologiche delle fiamme gialle che stanno eseguendo perquisizione nelle province di Milano, Roma, Parma e Terni.