Fatture false: ecco come agiva il gruppo che prelevava un milione di euro al giorno per 'rimborsare' le aziende

Le aziende, parmigiane e di altre province, si rivolgevano a loro per l'emissione di fatture false - per prestazioni mai effettuate allo scopo di abbattere il reddito imponibile e pagare meno tasse. L'organizzazione smantellata dalla guardia di finanza nel corso dell'operazione che ha portato al sequestro di 8 milioni di euro e all'arresto dei sei imprenditori, aveva creato un vero e proprio centro di servizi illeciti per chi aveva la 'necessità' di abbattere i costi e decideva di farlo attraverso l'emissione di fatture false da parte di alcune società cartiere. Per i soli periodi di imposta 2019-2020-2021 si calcola che l'importo delle fatture false fosse di oltre 35 milioni di euro.

Secondo la ricostruzione della guardia di finanza l'azienda pagava alle società cartiere del gruppo coinvolte nell'inchiesta le somme richieste per prestazioni mai avvenute. Successivamente, tali importi venivano trasferiti su conti correnti di altre imprese cartiere - senza alcuna motivazione commerciale o economica - con l’intento di aumentare i passaggi di denaro da un conto all’altro ed ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari.

Un milione di euro al giorno in contanti per rimborsare le aziende

Dopo il pagamento delle false fatture le somme di denaro venivano immediatamente prelevate in contanti - da persone dell'organizzazione ingaggiate appositamente per questo 'servizio' - e venivano restituiti alle aziende, al netto di una commissione del 6% dell’importo totale indicato nelle fatture false. I componenti dell’organizzazione sarebbero stati in grado di monetizzare cifre ingenti – fino a un milione di euro al giorno – in modo pressoché contestuale ai bonifici effettuati dai clienti, che così sapevano di non rischiare di perdere le somme erogate dopo aver ricevuto fatture per operazioni inesistenti.