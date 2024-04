"Dammi i soldi o mi tolgo le mutande": denunciato

Alcuni giorni fa una commerciante di Salsomaggiore Terme ha ricevuto la visita indesiderata di un individuo visibilmente alterato che, dopo essere entrato nel suo locale, con prepotenza le ha chiesto di dargli del denaro. La donna, seppur spaventata gli ha tenuto testa rifiutandosi di assecondarlo.

Allora l’uomo l’ha minacciata dicendole che, se non avesse consegnato la somma di 40 euro lui si sarebbe denudato davanti a lei. La donna nuovamente non sottostava alla minaccia, dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri, convincendo così il malintenzionato ad allontanarsi. La donna, dopo aver realizzato di aver rischiato grosso, decideva di denunciare l’accaduto ai militari di via Salvo d’Acquisto. I Carabinieri della locale Stazione acquisivano immediatamente le immagini della videosorveglianza e individuavano il responsabile della minaccia, un 42enne tunisino, pregiudicato noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma per tentata estorsione.