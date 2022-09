Minacce, rissa e regolamento di conti nel parcheggio del supermercato: a Traversetolo 11 denunciati, 8 sono minorenni

Prima lo scontro verbale, poi le minacce, infine la rissa in un regolamento di conti tra due gruppi di giovani. E' successo a Traversetolo, lo scorso 24 luglio. Adesso, al termine di una serrata attività investigativa i carabinieri di Traversetolo hanno individuato i presunti autori della rissa avvenuta in paese nel parcheggio del supermercato “Unes”, denunciando 11 giovani, tra cui 8 minorenni, che a vario titolo dovranno rispondere dei reati di rissa e lesioni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, quanto accaduto a Traversetolo è stato un “regolamento di conti” tra due gruppi di giovani del luogo. All'origine, la ricerca di un incontro chiarificatore circa alcuni screzi avvenuti nel pomeriggio.

Le indagini sono partite dalle dichiarazioni di un giovane che è ricorso alle cure del Pronto soccorso, in quanto, nel corso della rissa, ha subito la frattura del dito della mano e diverse contusioni che hanno richiesto 30 giorni di prognosi. La testimonianza ha consentito ai militari di ricostruire quanto accaduto. Il giovane nel primo pomeriggio, mentre era a passeggio con la fidanzata è stato insultato da parte di due ragazzi che transitavano su uno scooter e a cui ha risposto. I due, dopo essere tornati indietro, lo hanno bloccato e picchiato. Dopo l’aggressione sono andati via mentre il giovane, dopo aver accompagnato la fidanzata a casa, insieme ad altri due amici è andato a cercare gli autori dell’aggressione individuandoli, in compagnia di altri ragazzi, nel parcheggio del supermercato dove è scaturita la rissa che ha visto coinvolti gli 11 denunciati.

In conseguenza dei contributi dichiarativi delle persone informate sui fatti, delle testimonianze dei residenti e delle persone in transito, che hanno chiamato il numero d’emergenza 112, sono stati denunciati alla Procura di Parma e alla Procura dei Minori di Bologna 11 giovani, di cui 8 minori, facenti parte dei due gruppi che, dovranno rispondere a vario titolo dei reati di rissa e lesioni.