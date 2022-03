Prima la lite sui social, poi l'aggressione e il pugno a un 17enne dentro la scuola: denunciati 5 minori

Litigano sui social, ma poi i pugni ci sono stati per davvero, picchiandosi ’dal vivo’. Cinque ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati alla Procura dei minori di Bologna dai carabinieri di San Secondo per violenza privata, minacce e lesioni nei confronti di un 17enne, colpito in faccia da un pugno dentro la scuola nella quale si era rifugiato.

I fatti: il primo screzio risale all'8 febbraio, quando dopo il suono della campanella in un istituto tecnico gli studenti prendono la direzione di casa. Alla fermata dell’autobus due giovani, di 17 e 14 anni, si guardano insistentemente con atteggiamento provocatorio. Si insultano verbalmente e tutto sembra essersi chiarito. Saliti sul mezzo, la situazione degenera ed i due si strattonano per un attimo i giubbotti per poi tornare a sedere. Nel pomeriggio, sul profilo Instagram del 17enne iniziano ad arrivare minacce da parte del 14enne e di altri ragazzi. Due giorni dopo, il 10 febbraio, all’uscita della scuola, lo studente 17enne si accorge che, fuori dal cancello, sostano 4 giovani completamente coperti in volto che non ha mai visto. Intuito il pericolo, si ferma e tornando verso il plesso scolastico, incrocia il 14enne che subito gli intima di uscire dal cortile della scuola e nel frattempo, in lingua straniera, urla qualcosa in direzione del gruppo di ragazzi. I 4 iniziano ad inseguire il 17enne che trova rifugio, all’interno della scuola, nei pressi dell’ufficio della vice preside. Uno degli inseguitori comunque lo raggiunge e, dopo aver sferrato un violento pugno al volto, scappa insieme a tutti gli altri. Tutti vengono visti salire sull’autobus di linea. Immediatamente vengono chiamati da più persone i carabinieri della Stazione di San Secondo Parmense e la polizia locale del Distretto del Basso Taro. Mentre la polizia locale ferma l’autobus i carabinieri raggiungono la scuola per ottenere dalla vittima maggiori informazioni possibili degli aggressori. Sul mezzo, sono presenti diversi giovani ma, attraverso le indicazioni fornite dalla pattuglia dei carabinieri gli agenti individuano gli autori.

Il 17enne, soccorso dal 118, viene trasportato all’Ospedale Vaio di Fidenza dove è stato medicato per “trauma facciale da aggressione” e giudicato guaribile in 7 giorni. Al termine degli accertamenti sui profili Instagram e dei positivi riconoscimenti fotografici dei giovani da parte della vittima i carabinieri della Stazione di San Secondo Parmense hanno denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per violenza privata, minacce e lesioni i 5 giovani, tutti di età compresa tra i 15 ed i 17 anni.