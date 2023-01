Minaccia con un bastone genitori e studenti davanti alla scuola Salvo D'Acquisto: denunciato 36enne

Si è presentato davanti alla scuola Salvo d’Acquisto, nel quartiere Montanara, con un bastone in mano. Poco dopo le 8 ha inziato a minacciare genitori e studenti davanti all'istituto. Attimi di paura, pima che le Volanti intervenissero sul posto.

Stando alla ricostruzione dell'accaduto, davanti all’Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto, un 36enne con un bastone in mano ha iniziato a minacciare le persone presenti, tra cui genitori e ragazzi che, dato l’orario, si trovavano nei pressi della scuola. Al momento dell’intervento delle Volanti, l’uomo, che diceva frasi senza senso, è stato identificato per un cittadino italiano di 36 anni con dei precedenti. Al termine delle attività, è stato denunciato per minacce aggravate ed è stato fatto intervenire il 118 per le cure del caso. L’episodio, per quanto spiacevole, fortunatamente non è degenerato in violenza.