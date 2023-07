Minaccia con un coltello la titolare di una tabaccheria: 40enne nei guai

Entra in una tabaccheria e minaccia la titolare con un coltello per farsi consegnare l'incasso. La rapina viene sventata dalla reazione della donna che mette il malintenzionato in fuga e contatta subito il 112. È successo a Salsomaggiore, venerdì, 7 luglio alle 19:00.

I fatti

Il rapinatore ha atteso l’uscita di una cliente dall’esercizio commerciale e si è intrufolato all'interno della tabaccheria avvicinandosi al bancone e, dopo aver estratto un coltello, ha minacciato la titolare per farsi consegnare il denaro che aveva in cassa. La pronta reazione della titolare riusciva a mettere in fuga l’uomo che si allontanava a piedi in direzione della vicina Piazza Berzieri.

Le indagini avviate tempestivamente, hanno portato all’identificazione di un italiano, quarantenne, già conosciuto ai militari, quale plausibile autore del reato.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’uomo, ha portato al rinvenimento degli indumenti che avrebbe indossato durante il tentativo di rapina e del coltello impugnato, sequestrato. Oltre a questo, i militari hanno trovato ulteriori riscontri investigativi tali da deferire, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Parma, l’uomo per il reato di tentata rapina aggravata.