Minaccia di buttarsi dal tetto, giovane salvato dopo una lunga trattativa

Ha un lieto fine la storia cominciata ieri pomeriggio, poco dopo le 17, in strada Bassa Nuova, quando un ragazzo è salito sul tetto della sua abitazione minacciando di suicidarsi per circa 5 ore salvo poi desistere.

Sul posto erano presenti i soccorritori del 118, due pattuglie della Polizia Locale e in loro supporto i vigili del fuoco. Si è reso necessario anche l'intervento dei carabinieri. Il ragazzo, con problemi di tossicodipendenza, avrebbe dato in escandescenze rifiutando l'aiuto degli operatori pronti per un trattamento sanitario obbligatorio, che sarebbe stato disposto alla fine della vicenda. Per ore è rimasto sul tetto minacciando di uccidersi e lanciando anche tegole e oggetti verso i soccorritori. Dopo ore di apprensione sono riusciti a bloccare il ragazzo e a trasportarlo in ospedale.