Minaccia i genitori per avere i soldi: 40enne condannato dopo anni di soprusi

Chiedeva continuamente soldi ai suoi genitori che, nel corso del tempo, hanno sempre cercato di accontentarlo. Ad un certo punto, poi, quando hanno deciso di rifiutarsi, il figlio è diventato violento. Dalle prime minacce, sempre per avere i soldi, si è passati ad una situazione non più sostenibile per i due anziani genitori. Un uomo di circa 40 anni, che ha reso la vita dei due anziani un inferno, è stato condannato dal Tribunale di Parma per maltrattamenti in famiglia.

Secondo la ricostruzione dell'accusa infatti l'uomo avrebbe minacciato, per anni, i genitori per farsi consegnare sempre più soldi. L'uomo si trovava in una situazione personale e finanziaria particolarmente precaria. Dopo anni di soprusi i genitori hanno deciso di denunciarlo: in quel momento sono partite le prime indagini e la denuncia nei confronti del 40enne. Ieri si è svolta l'udienza al Tribunale di Parma: il giudice ha deciso la condanna, in primo grado, nei confronti del figlio violento.