Minaccia il titolare di un bar e i suoi clienti, poi prende a calci l'auto della Polizia: denunciato

Si è scagliato contro il gestore di un bar e ha insultato i clienti all'interno del locale. Poi nel tentativo di indietreggiare è scivolato procurandosi graffi ed ecchimosi al volto. Gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Emilio Lepido intorno alle 20 di sabato 14 gennaio, dove un albanese di 50 anni vistosamente ubriaco ha dato in escandescenza.

All'arrivo degli agenti di Polizia, l'uomo si è agitato ulteriormente assumendo un atteggiamento aggressivo e oltraggioso. Con qualche difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarlo a terra e, dopo averlo ammanettato, l'hanno condotto in Questura. Durante il tragitto in auto, l'uomo ha continuato con atteggiamento violento a colpire il finestrino posteriore del veicolo con dei calci. Senza documenti, si è rifiutato di dichiarare le sue generalità in un primo momento. Solo dopo si è scoperto che l'uomo era di base a Parma ma senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con precedenti penali per resistenza, minacce a pubblico ufficiale oltre che per porto di armi atti a offendere. Durante l'interrogatorio ha cercato di scagliarsi contro il muro colpendolo a testate ma è stato bloccato. Dopo essersi tranquillizzato, è stato foto segnalato e denunciato per: oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e ubriachezza molesta. Il titolare del bar in via Emilia Lepido ha riferito che l'uomo in questione non è nuovo a questo tipo di atteggiamento: si era già presentato altre volte al bar rivolgendosi con aggressività nei confronti dei clienti e del titolare stesso. Ieri è stato necessario l'intervento della Polizia.